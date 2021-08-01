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الصحة السعودية: تسجيل 1084 إصابة جديدة بـ(كورونا) والرياض ومكة في مقدمة الإصابات

الصحة السعودية: تسجيل 1084 إصابة جديدة بـ(كورونا) والرياض ومكة في مقدمة الإصابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1084 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة للإصابات في المملكة إلى 526814 حالة.

فيما أورد موقع (أخبار السعودية) أن العاصمة الرياض سجلت العدد الأكبر من الحالات الجديدة (235 إصابة)، وتليها منطقة مكة مع 207 إصابات، وهو ثاني أعلى مستوى إصابات في المملكة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1285 حالات تعاف جديدة خلال الفترة نفسها ليصبح الإجمالي 507374 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 12 حالة وفاة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" ما يحمل إجمالي عدد الوفيات إلى 8249.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11191 والحالات الحرجة 1403 حالة.

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