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شاهد: خرّيج يتقدم لخطبة زميلته خلال حفل تخرجهما في غزة

شاهد: خرّيج يتقدم لخطبة زميلته خلال حفل تخرجهما في غزة
خاص دنيا الوطن-عماد أبو سيف
وسط أجواء مليئة بالفرح والابتهاج، تقدم الشاب الخريج أحمد المجايدة من كلية إدارة المال والأعمال لخطبة زميلته الخريجة من الكلية نفسها مريم عاشور، وذلك خلال حفل تخرجهم في جامعة فلسطين بغزة.

وقدم الخريج أحمد لخطيبته مريم خاتم الخطوبة على منصة التخرج، أمام جميع الخريجين والحضور، وسط تهنئتهم من رئيس الجامعة والهيئة التدريسية في جوٍ امتلأ بالبهجة والزغاريد من أهالي الخريجين، لتصبح الفرحة فرحتين، فرحة التخرج وفرحة الخطوبة.

يقول الشاب أحمد في حديثه لـ"دنيا الوطن": تعرفت على خطيبتي مريم في كلية إدارة المال والأعمال بجامعة فلسطين وأعجبت بها وتقدمت لها يوم الإثنين الماضي وتمت الخطوبة بحمد الله"

وتابع: فكرة تقدمي لها على منصة التخرج، كانت لفتة جميلة من الجامعة، معربا عن سعادته الكبيرة بهذه اللفتة وما تخللها من أجواء جميلة ورائعة.


 

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