سلامة معروف: يجري التنسيق لوفد حكومي متنوع لزيارة القاهرة

رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إنه يجري التنسيق لوفد حكومي متنوع لزيارة القاهرة، و"حتى اللحظة لا يمكننا الحديث عن تحديد موعد خروجه".وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، حول مهام وفد الحكومة الذي سيزور القاهرة خلال أيام، بأن الوفد الحكومي يضم ممثلين عن القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة ملفات التبادل التجاري الفلسطيني وإمكانية تطويرها في إطار البحث عن حلول تساهم في تحسين الحالة الاقتصادية والتجارية في غزة بدلاً من الاعتماد معابر الاحتلال.وأكد أن اللقاء المزمع عقده في القاهرة، يُعد أحد ثمرات لقاء رئيس متابعة العمل الحكومي مع ممثلي القطاع الخاص الذي استعرض كل ما يتعلق بالملف الاقتصادي وطبيعة العلاقة مع مصر.