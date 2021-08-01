شؤون فلسطينية

مجدلاني: دولة فلسطين ملتزمة بإعمال مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

مجدلاني: دولة فلسطين ملتزمة بإعمال مبادئ اتفاقية حقوق الطفل
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، "أن قرار دولة فلسطين نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) يأتي انسجاما مع التزامات دولة فلسطين في إعمال مبادئها، وتضمينها في قوانينها الوطنية، وأن نشر الاتفاقية هو إحدى أدوات تنفيذ التدابير العامة للاتفاقية."

وتابع : "نشر الاتفاقية يشكل حجراً أساساً لتطبيق المعايير الواردة فيها على أرض الواقع، بما يخدم حماية ورعاية حقوق الأطفال، وهو خطوة باتجاه تطوير الأنظمة والإجراءات والقوانين الخادمة لمصلحة الطفل."

وجاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم، مثنية على قرار قانون رقم (25) لسنة 2021، الذي يقضي بنشر الاتفاقية في العدد 181 من الجريدة الرسمية، وذلك انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية رقم (5/2017) الذي بموجبه تُعتبر الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، وأقل مرتبة من القانون الأساسي.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن دولة فلسطين ملتزمة بتوصيات لجنة حقوق الطفل بعد مراجعتها للتقرير الفلسطيني الرسمي المقدم للجنة حقوق الطفل وتقرير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في شباط 2020، وأن نشر اتفاقية حقوق الطفل هي إحدى أدوات تنفيذ التدابير العامة للاتفاقية.

وأوضح الوزير د. مجدلاني الحكومة الفلسطينية ماضية بمراجعة باقي توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، وإعمالها في التطبيق العملي بالأنظمة والسياسات بما يخدم الطفولة الفلسطينية، وسوف تتخذ كافة الخطوات المنسجمة مع توصيات لجنة حقوق الطفل المتمثلة في تفعيل المجلس الوطني للطفل، لتفعيل رسم السياسات الحكومية التي تتعلق بحماية حقوق الأطفال.

واضاف د.مجدلاني أن الوزارة مع الشركاء تبذل جهوداً إضافية في تنفيذ الضمانات القانونية الواردة في قانون حماية الأحداث، من تعزيز بدائل الاحتجاز للأطفال في خلاف مع القانون، وتوفير دور رعاية في شمال وجنوب الضفة الغربية.

ويعتبر نشر الاتفاقية هو الخطوة الأولى والأساسية تجاه الالتزام القانوني من قبل دولة فلسطين لإعمال نصوص الاتفاقية، التي يتبعها إجراءات إضافية للتقدم في حالة حقوق الطفل الفلسطيني، من خلال تخصيص ميزانيات لإعمال هذه الحقوق وتفعيل أنظمة المساءلة للتحقق من تطبيقها على أرض الواقع، ورصد الانتهاكات لحقوق الطفل وتوفر الإحصاءات والبيانات حولها، اضافة لبذل جهود إضافية لتطبيق بنود الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الطفل الفلسطيني، من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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