شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بماليزيا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بماليزيا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع سفير دولة فلسطين في ماليزيا وليد أبو علي؛ سبل تعزيز التنسيق بين الوزارة والسفارة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين فلسطين وماليزيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس اهتمام وحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع ماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل بناء توأمات بين الجامعات الفلسطينية والماليزية في مجال البحث العلمي، وتبادل الباحثين.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها سفارة فلسطين في ماليزيا بقيادة السفير أبو علي؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات، بما فيها التعليم العالي، وخدمة الطلبة الفلسطينيين في ماليزيا.

من جانبه، شكر أبو علي الوزير أبو مويس على جهوده بمجال تطوير منظومة التعليم العالي في فلسطين، مؤكداً على التواصل الدائم والفعّال مع "التعليم العالي" الفلسطينيّة، خاصةً على صعيد المتابعات المتعلقة بمصادقة ومعادلة الشهادات، والمنح الدراسية، وغيرها.

وأَطلع السفير؛ الوزير أبو مويس على الإنجازات التي حققتها السفارة لتعزيز التعاون بين فلسطين وماليزيا في مجال التعليم العالي، مؤكداً المضي قُدماً في ترسيخ هذه العلاقة الممتدة بين البلدين.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة؛ مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عبير الشهابي.

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