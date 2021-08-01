شاهد: "شؤون المرأة" بغزة تعقد ورشة حول جرائم قتل النساء والتحديات وآليات التدخل المقترحة



























خاص دنيا الوطن-آية الملاحيعقدت وزارة شؤون المرأة، بغزة، اليوم الأحد، ورشة لقاء عرض ورقة تقدير موقف حول جرائم قتل النساء والتحديات وآليات التدخل المقترحة.وقالت وكيل وزارة شؤون المرأة، بغزة، أميرة هارون في لقاء صحفي لـ"دنيا الوطن"، "إن في أون الأخيرة ظهرت أكثر من حالة قتل لنساء بغض النظر عن طبيعة كل حالة على حدا، وتستدعى أن تتحرك وزارة شؤون المرأة وبفعالية، وهي قد تحركت من قبل فهي ليست الورشة الأولى، وفي إطار التزام وزارة شؤون المرأة بأن تكون موجودة في كل الحالات وفي كل المشاكل".وأضافت هارون، أنه نعمل على توفير بيئة أمنة لنساء، وعلى توفير حماية كاملة لهم ضد قتل النساء، فلا يوجد هناك مبرر لقتلهم بأي حالة من الحالات فهذه جريمة، مشيرة إلى أنه تعمل وزارة شؤون المرأة على اتخاذ إجراءات وسياسات عملية على أرض الواقع، للقضاء على هذه المشكلة للحد من قتل النساء.وبينت وكيل وزارة شؤون المرأة، أن هذه الورشة تأتي لمناقشة ورقة تقدير موقف تم العمل بها في إطار مهني وموضوعي على دراسة كل حالة على حدا، وعلى التواصل والتشبيك مع الجهات ذات الصلة الحكومية، مبينة إلى أنه اليوم نعرض هذه السياسات في إطار مداخلات لكافة المؤسسات، ومداخلات لوزارة المرأة حتى تصبح هذه الإجراءات واقعاً عملياً.وفي ختام اللقاء، أعربت عن أملها بأن نخرج للقضاء على هذه الإشكالية، وبأن تكون الحالات صفر من قتل النساء، وفي المستقبل بأن تكون الحالات قليلة من العنف على النساء والاعتداء عليهم بكافة أشكاله سواء الجريمة أو الجنح.