الاحتلال يخطر بهدم غرفتين زراعيتين شمال غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم غرفتين زراعيتين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن الغرفتين تقعان في موقع "خلة الحور" في منطقة عين جويزة شمال شرق القرية، وتعودان للمواطنين طالب أحمد وهادنة، وعائشة جعفر الدراس.يذكر أن منطقة عين جويزة تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية تمثلت بهدم عشرات المنازل واخطار بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى تجريف أراضٍ.وشهدت عين جويزة الثلاثاء الماضي إخطارا بهدم أربعة منازل مأهولة بالهدم، لأربعة أشقاء من عائلة أبو التين، بدعوى عدم الترخيص.يُشار إلى أن حي عين جويزة يتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم العشرات من المنازل، وإخطار عدد آخر سواء بالهدم أو وقف البناء؛ لتفريغها من أصحابها.وصعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق مواطني الولجة، تمثل باقتلاع اشجار الزيتون والاستيلاء على أراضي، وإخطارات بهدم غرف زراعية في منطقتي جبل رويسات وعروق زنيد.