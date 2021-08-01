راصد جوي يكشف تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد الثلاثاء

خاص دنيا الوطن-وفاء الكريريتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن موجة حارة جدا تضرب المنطقة يبدأ تأثيرها يوم الثلاثاء المقبل، توصف بين المتوسطة والقوية.وقال مدير موقع صلاح الدين أيمن المصري، أن هذه الموجة سوف تستمر نحو الأسبوع بحيث تكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 – 8 درجات مئوية، مع جو حار جدا في كافة المناطق، وتوقع المصري في حديثه ل "دنيا الوطن"، أن تصل الحرارة في المناطق الدورية والمنخفضة الى قيم عالية للغاية، تتجاوز معها حاجز 46 درجة مئوية، وقد تصل الى 48 درجة مئوية، مع أجواء حارثة هناك.وتوقع المصري، أن تتراوح الحرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة بين 36 -39 درجة مئوية، مع جو حار جداً، ودرجة الحرارة ذاتها ستسجل في المناطق الساحلية، لكن الرطوبة ستكون عالية في مناطق السواحل، وتوقع المصري أن تستمر هذه الموجة الحارة لمدة أسبوع كامل وستكون ذروتها أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.وحذر المصري من خطورة التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة والفترة الممتدة بين العاشرة والرابعة عصراً، وحذر كذلك نشوب حرائق في المناطق الجافة، داعياً المواطنين إلى شرب الكثير من السوائل خلال ساعات النهار.