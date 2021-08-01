فصائل المقاومة تدعو جماهير شعبنا لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس

أصدرت فصائل المقاومة بغزة، اليوم الأحد، بياناً للتعقيب على اعتداءات الاحتلال بحق أهلنا في القدس.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





نتوجه بتحية الإجلال والإكبار لجماهير شعبنا المنتفض في المدينة المقدسة وضفة العز والإباء التي سطر فيها أهلنا ملحمة بطولية عنوانها التحدي والصمود والتضحية والفداء.





نؤكد على تضامننا التام مع أهلنا في القدس والضفة، ونطمئنهم بأن المقاومة التي دافعت عنهم في معركة سيف القدس لن تخذلهم بإذن الله وستبقى على العهد.





ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني، وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة.





نؤكد أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الظلم والاستكبار والمراهنة على تغير الحكومات في استرداد حقوقنا وأرضنا هو ضرب من السراب، فعلى مر الزمان كانت أمريكا وما زالت هي خط الدفاع الأول عن الكيان، وعنوان الانحياز التام له.

رام الله - دنيا الوطن