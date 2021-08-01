نفتالي بينت: إيران من تقف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان

وأكد بينت على أن "التصرف الإيراني لا يضر بإسرائيل فقط بل بالمصالح العالمية وبحرية الملاحة وبالتجارة الدولية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، نفى تورط ايران في الهجوم على ناقلة تملكها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عمان.





ووصف زادة الاتهامات الموجهة لإيران بشأن استهداف السفينة الإسرائيلية بـ "الواهية" والتي لا أساس لها من الصحة.



