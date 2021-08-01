دولي

نفتالي بينت: إيران من تقف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان

نفتالي بينت: إيران من تقف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن ايران هي التي تقف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان ليلة الخميس الجمعة الماضية.

وأضح في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال بأن هناك دلائل استخباراتية تشير الى ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال: إن هذا الحادث يعيد إلى الأذهان ما وصفه "العدوان الإيراني"، لافتا إلى أن طهران حاولت الهجوم على هدف إسرائيلي لكنها قتلت مواطنين بريطانيا ورومانيا. 

وأكد بينت على أن "التصرف الإيراني لا يضر بإسرائيل فقط بل بالمصالح العالمية وبحرية الملاحة وبالتجارة الدولية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، نفى تورط ايران في الهجوم على ناقلة تملكها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عمان.

ووصف زادة الاتهامات الموجهة لإيران بشأن استهداف السفينة الإسرائيلية بـ "الواهية" والتي لا أساس لها من الصحة. 

كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها إسرائيل اتهامات لإيران، وأضاف "أن وجود إسرائيل في أي منطقة يؤدي إلى زعزعة الامن والاستقرار فيها".

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