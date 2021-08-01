فتح تطالب بتكثيف التواجد في الفعاليات الرافضة لمحاولات تهجير المواطنين

رام الله - دنيا الوطنطالبت حركة فتح في القدس المواطنين بتكثيف التواجد في الفعاليات الرافضة لانتهاكات الاحتلال ومحاولة تهجير المواطنين من منازلهم وزيادة التضامن معهم مؤكدة ان كوادرها سيتواجدون للتصدي للمستوطنين وكل من يحاول المس بالمواطنين.وأكد عضو إقليم حركة فتح في القدس المحتلة اياد بشير، اليوم الاحد، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة ويواصل انتهاكاته مع قرب انعقاد جلسة المحكمة يوم غد للنظر في اخلاء 4 عائلات من منازلهم وقاموا بالتنكيل بالمشاركين واعتدوا على الصحفيين.