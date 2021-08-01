(رويترز): انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحماس لدورة جديدة





وكانت حماس أعلنت قبل عدة أشهر انتخاب خالد مشعل، رئيساً للحركة في الخارج، وموسى أبو مرزوق نائباً له، فيما تم انتخاب يحيى السنوار رئيساً للحركة في قطاع غزة.







رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤولين فلسطينييْن لم تكشف عن هويتهما اليوم الأحد، بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعادت انتخاب إسماعيل هنية، رئيساً لمكتبها السياسي لدورة جديدة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).يشار إلى أن هنية يتولى رئاسة المكتب السياسي لحماس منذ عام 2017.