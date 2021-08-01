مصر تدعو إلى تجنب التصعيد ضد مؤسسات الدولة في تونس



يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد جمد الأحد الماضي، عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.



رام الله - دنيا الوطندعت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إلى تجنب التصعيد والعنف ضد مؤسسات الدولة في تونس، مؤكدة ثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على تجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية سامح شكري: "إن بلاده تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت".وأكد شكري على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته.وأشاد بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.