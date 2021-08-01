شؤون فلسطينية

أبو حسنة لـ "دنيا الوطن": 100 مليون دولار عجز مالي في ميزانية (أونروا)

أبو حسنة لـ "دنيا الوطن": 100 مليون دولار عجز مالي في ميزانية (أونروا)
توضيحية
خاص دنيا الوطن-آية الملاحي
أكد الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، أن هناك عجزاً مالياً بحوالي 100 مليون دولار في ميزانية (أونروا)، وبنفس الوقت هناك وعودات من العديد من الدول.

وقال في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، "إن هذه الوعودات وهي التبرعات التي لابد أن تدفع في موعدها، فإذا دفعت في موعدها حسب الاتصالات التي نقوم بها، لا يكون هناك أزمة في شهر أيلول/سبتمبر، ولكن إذا لم يتم الدفع هذه الالتزامات والتعهدات في موعدها، سيكون هناك أزمة مالية تتعلق بفاتورة رواتب شهر أيلول/سبتمبر".

وأوضح أن المساعدات الامريكية مهم جداً، واستطاعت في النهائية تخصص هذه العجز الى حوالي 100مليون ولار فقط لهذا العام، مشيرا إلى أن سبب العجز المالي هي أن بعض الدول بسبب أزمة (كورونا) لم تعد تعطى الدول المانحة، كذلك المشاكل الاقتصادية، إضافة إلى أن بعض الدول المانحة أخبرتنا أنها ستخصص حجم المساعدات التي ستقدمها للمنظمات الإنسانية ومن ضمنها (أونروا).

ومن جهة أخرى، أفاد الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بخصوص بدء العام الدراسي بأنه سيعتمد على قرارات وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك حول وضع الوبائي في غزة، مما يسمح ببدء التعليم الوجاهي أو التعليم المدمج أو التعليم عن بعد ككل، فهو قرار من الجهات المختصة في هذا الإطار.

وبين عدنان أبو حسنة، أن المدارس التي تضررت أثناء الحرب بأن معظم هذه المدارس تم إصلاحها، وأصبحت جاهزة لاستقبال العام الدراسي.

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