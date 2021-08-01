شؤون فلسطينية

البطنيجي لـ "دنيا الوطن": السجن 3 سنوات لمطلقي النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة

البطنيجي لـ "دنيا الوطن": السجن 3 سنوات لمطلقي النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة
احتفالات ثانوية عامة - أرشيف
خاص دنيا الوطن- رغد داود
أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، بغزة، أنه سيتم مصادرة سلاح مطلقي النار خلال إعلان نتائج التوجيهي لعام 2021 أين كان انتماؤهم، وتوقيفهم بشكل قانوني، وتوجيه تهمة حيازة سلاح سواء غير مرخص أو مرخص لإطلاق نار في أماكن مأهولة.

وقال البطنيجي في تصريح لـ "دنيا الوطن": "إن النص القانوني الفلسطيني يجرم هذه القضية ويحاسب عليها بالحبس ثلاث سنوات، وهناك تشديد كبير في الصلح الجزائي وسيفرض غرامة كبيرة على مطلقي النار".

وفيما يتعلق بالمفرقعات النارية، بيّن أنه سيتم مصادرتها وتوجيه مخالفة تعكير صفو السكينة العامة، مؤكداً أن هذه المفرقعات تعرض حياة المواطنين لإصابات خطيرة وجروح، وقد تؤدي لبتر لعدم صناعتها بشكل مهني ودقيق ومسؤول.

وشدّد على ضرورة إنهاء ظاهرة إطلاق النار أو المفرقعات في المناسبات، وأن الشرطة صادرت كميات كبيرة من قبيل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة وستحاسب كل من يخالف القانون.

وأعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن ستكون يوم الثلاثاء 3 / 8 /2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

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