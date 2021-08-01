صيام: مساحات واسعة من الأراضي مهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني

رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إن مساحات واسعة من الأراضي سيتم الاستيلاء عليها لصالح توسيع المشاريع الاستيطانية؛ بحجة تطوير البناء الفلسطيني ضمن استهداف المدينة المقدسة وتهجير أهلها إثر إعلان سلطات الاحتلال عن مشاريع تطويرية في القدس المحتلة.وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد، ان المشاريع الاستيطانية في المدينة المحتلة ستؤدي إلى تغيير وجه المدينة وحجب الرؤية عن المقدسات الاسلامية والمسيحية، مبينا أن سلطات الاحتلال تصعد اجراءاتها ضد المقدسيين من خلال الضرائب وعمليات الهدم والاعتقال لدفعهم للهجرة ليصبحوا اقلية في المدينة وتسود اغلبية للمستوطنين.وشدد على أن عدم تحرك دول العالم للجم مخططات الاحتلال ومعاقبته على جرائمه شجعه على التمادي في قراراته وزيادة انتهاكاته في المدينة المحتلة.