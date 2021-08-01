الرئيس عباس يهنئ رئيس الكونفدرالية السويسرية بذكرى تأسيسها

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس الاتحاد الكونفدرالية السويسرية جي بارمولان، لمناسبة احتفال بلاده بيوم تأسيس الكونفدرالية.وأعرب الرئيس في برقيته، عن حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والتقدير، لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.كما أعرب عن تقديره لمواقف سويسرا المناصرة لقضايا الحق والعدل، وعلى رأسها قضية شعبنا الفلسطيني العادلة، الذي يناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.