شؤون فلسطينية

طوباس: الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال مشاركتهم في مسيرة ضد الاستيطان

طوباس: الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال مشاركتهم في مسيرة ضد الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، 12 مواطنا خلال مشاركتهم في مسيرة ضد الاستيطان شرق طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد سامر محمد دراغمة، ووجدي طلال سليمان فقها، ومصطفى فداء دياب خيزران، ومحمد إياد حسين دراغمة، وحسن طارق حسن غنام، وأحمد محمد عبد الله دبك، وأيهم سامر أبو علي، وباسل عبد السلام يوسف عبد الرازق، ومحمد جهاد صالح مساعيد، وكريم حسان جمعة درويش، وماهر ابراهيم محمد يوسف، وعبد الرحمن ناصر عنبوسي.

وأشار بني عودة إلى أن جميع المعتقلين من محافظة طوباس.

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