شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": تشغيل 7 منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

"الاقتصاد": تشغيل 7 منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن 7 منشآت صناعية حصلت على رخصة تشغيل، للمباشرة في عمليات الإنتاج تتركز معظمها في قطاعات صناعة المنتجات الغذائية والأثاث المنزلي والأصناف المنتجة من الخرسانة والاسمنت توفر 129 فرصة عمل جديدة مباشرة.

 وأشارت نتائج التقرير الاحصائي إلى ترخيص الوزارة 13 مصنعا جديدا خلال شهر حزيران/ يوليو الماضي، بقيمة 13.3 مليون دولار مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 44.4% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 116.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2020، وتركزت هذه المصانع في محافظات بيت لحم، وجنين، ورام الله والبيرة، والخليل، ونابلس.

وتوزعت المصانع الجديدة على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنسوجات على الحصة الكبرى وبنسبة 62.1% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.8%، ومن ثم صناعة الأثاث بنسبة 8.3% من قيمة رأس المال، وأنشطة منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 7.3%.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي، ويعمل فيه نحو 20,710 مؤسسة صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليارات دولار أميركي في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الانشائية والمعدنية والأثاث)، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، سجلت الوزارة خلال الشهر المرصود 202 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي وصل إلى 25 مليون دولار أميركي، مملوكة جميعها للقطاع الخاص المحلي من قيمة رأس مال هذه الشركات، اضافة الى تسجيل 238 تاجرا جديدا في السجل التجاري، شكلت الإناث 10.1% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.

على صعيد المحافظات، احتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 23.9%، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 14.7%، ثم محافظة نابلس بنسبة 13.4%.

أخبار ذات صلة

وزير العمل: التخصصات المهنية السبيل الأنجع لمكافحة آفة البطالة وخلق فرص عمل جديدة

وزير العمل: التخصصات المهنية السبيل الأنجع لمكافحة آفة البطالة وخلق فرص عمل جديدة

صيام: مساحات واسعة من الأراضي مهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني

صيام: مساحات واسعة من الأراضي مهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني

مفتي القدس: يوجد &#34;أقلية متربصة&#34; تحاول إشعال الفتنة بين الفلسطينيين

مفتي القدس: يوجد "أقلية متربصة" تحاول إشعال الفتنة بين الفلسطينيين

هيئة الأسرى: المسؤولية جماعية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

هيئة الأسرى: المسؤولية جماعية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

ارتفاع عدد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال إلى 17

ارتفاع عدد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال إلى 17

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و111 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و111 إصابة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يهنئ رئيس الكونفدرالية السويسرية بذكرى تأسيسها

الرئيس عباس يهنئ رئيس الكونفدرالية السويسرية بذكرى تأسيسها

طوباس: الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال مشاركتهم في مسيرة ضد الاستيطان

طوباس: الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال مشاركتهم في مسيرة ضد الاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير العمل: التخصصات المهنية السبيل الأنجع لمكافحة آفة البطالة وخلق فرص عمل جديدة

وزير العمل: التخصصات المهنية السبيل الأنجع لمكافحة آفة البطالة وخلق فرص عمل جديدة

صيام: مساحات واسعة من الأراضي مهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني

صيام: مساحات واسعة من الأراضي مهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني

هيئة الأسرى: المسؤولية جماعية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

هيئة الأسرى: المسؤولية جماعية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

ارتفاع عدد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال إلى 17

ارتفاع عدد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال إلى 17

الرئيس عباس يهنئ رئيس الكونفدرالية السويسرية بذكرى تأسيسها

الرئيس عباس يهنئ رئيس الكونفدرالية السويسرية بذكرى تأسيسها

طوباس: الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال مشاركتهم في مسيرة ضد الاستيطان

طوباس: الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال مشاركتهم في مسيرة ضد الاستيطان

&#34;الاقتصاد&#34;: تشغيل 7 منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

"الاقتصاد": تشغيل 7 منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

&#34;التربية&#34; تطلق برنامجاً تدريبياً لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي

"التربية" تطلق برنامجاً تدريبياً لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي

منوعات

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه &#34;مش أنا&#34;

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه "مش أنا"

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

وفاة الفنانة انتصار الشراح في لندن

وفاة الفنانة انتصار الشراح في لندن

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول إطلالة لها مع خطيبها

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول إطلالة لها مع خطيبها

روبي تقدّم حفلة للكبار فقط.. ما القصة؟

روبي تقدّم حفلة للكبار فقط.. ما القصة؟

عربي

جيش الاحتلال يسرق 100 رأس ماعز جنوب لبنان

جيش الاحتلال يسرق 100 رأس ماعز جنوب لبنان

تونس: نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

تونس: نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

الأردن يغلق معبر حدودي مع سوريا

الأردن يغلق معبر حدودي مع سوريا

تونس تسجل أول حالة بمرض (الفطر الأسود)

تونس تسجل أول حالة بمرض (الفطر الأسود)