شؤون فلسطينية

"التربية" تطلق برنامجاً تدريبياً لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي

"التربية" تطلق برنامجاً تدريبياً لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، البرنامج التدريبي لإعداد المدربين لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت لـ48 متدرباً من المديريات كافة؛ بهدف تدريبهم على مفاهيم الذكاء الاصطناعي والروبوت ضمن نهج برنامج "ستيم" في التعليم، وذلك بدعم من منظمة (يونيسكو).

وشارك في إطلاق فعاليات البرنامج مدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات م. جهاد دريدي، ومسؤولة قسم التعليم في اليونيسكو سونيا أبو العظام، والمدير التقني والتنفيذي لشركة Dot Media بشار طحاينة ومنسقة نوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي في الوزارة هناء عمران.

وفي هذا السياق، أكد دريدي أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة استثماره في مجال التعليم ضمن منهجية "ستيم" إذ يعد من أساسيات المرحلة المقبلة ومتطلباتها لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، منوهاً إلى أن هذا البرنامج سيسهم في إثراء التجربة الفلسطينية من خلال طرح أفكار ومقترحات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الطواقم المتخصصة في الوزارة، وتمكينهم في مجال الذكاء الاصطناعي مما ينعكس إيجاباً على باقي المعلمين والطلبة على حد سواء، مشيداً بالتعاون المستمر مع منظمة اليونسكو في مجال تكنولوجيا المعلومات ودعم التعليم.

من جهتها، أعربت أبو العظام عن أهمية استثمار هذا البرنامج وغاياته ومضامينه بشكل مثالي لتحقيق الفائدة المرجوة، والعمل على توظيف المهارات المكتسبة عملياً في الميدان التربوي، مما ينعكس على أداء المعلمين والطلبة، مشيدةً بالتعاون الدائم مع الوزارة وكافة الطواقم المعنية.

يشار إلى أن المتدربين سينقلون خبراتهم وعقد تدريبات مماثلة تطال 500طالب/ة من مختلف المديريات وذلك لبناء قدراتهم في علوم الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة بما يخدم العملية التعليمية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع لإيجاد حلول لمشكلات تواجه مجتمعاتهم وتحفيزهم على تفعيل التكنولوجيا ودمجها مع العلوم
الأخرى ليكونوا قادة للتغيير المنشود.


أخبار ذات صلة

&#34;الاقتصاد&#34;: تشغيل سبع منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

"الاقتصاد": تشغيل سبع منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

(أونروا): عدم توفر المواد الخام يعيق البدء بإعادة الإعمار في غزة

(أونروا): عدم توفر المواد الخام يعيق البدء بإعادة الإعمار في غزة

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

قطاع غزة: تسجيل 3 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: تسجيل 3 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

16 أسيرَا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

16 أسيرَا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

&#34;النضال الشعبي&#34; تثمن جهود العشائر وفعاليات الخليل باتجاه الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي

"النضال الشعبي" تثمن جهود العشائر وفعاليات الخليل باتجاه الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي

قاضٍ أميركي يحكم بإخفاء معلومات المتضامنين مع فلسطين عن منظمة إسرائيلية

قاضٍ أميركي يحكم بإخفاء معلومات المتضامنين مع فلسطين عن منظمة إسرائيلية

الوزير اسحاق سدر يزور منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء المنكوبة بالاستيطان

الوزير اسحاق سدر يزور منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء المنكوبة بالاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تطلق برنامجاً تدريبياً لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي

"التربية" تطلق برنامجاً تدريبياً لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي

&#34;الاقتصاد&#34;: تشغيل سبع منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

"الاقتصاد": تشغيل سبع منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

&#34;الحركة العالمية&#34;: نشر اتفاقية حقوق الطفل بالجريدة الرسمية انسجام مع التزامات فلسطين بإعمال مبادئها

"الحركة العالمية": نشر اتفاقية حقوق الطفل بالجريدة الرسمية انسجام مع التزامات فلسطين بإعمال مبادئها

16 أسيرَا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

16 أسيرَا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

&#34;النضال الشعبي&#34; تثمن جهود العشائر وفعاليات الخليل باتجاه الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي

"النضال الشعبي" تثمن جهود العشائر وفعاليات الخليل باتجاه الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي

قاضٍ أميركي يحكم بإخفاء معلومات المتضامنين مع فلسطين عن منظمة إسرائيلية

قاضٍ أميركي يحكم بإخفاء معلومات المتضامنين مع فلسطين عن منظمة إسرائيلية

الوزير اسحاق سدر يزور منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء المنكوبة بالاستيطان

الوزير اسحاق سدر يزور منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء المنكوبة بالاستيطان

منوعات

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه &#34;مش أنا&#34;

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه "مش أنا"

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

وفاة الفنانة انتصار الشراح في لندن

وفاة الفنانة انتصار الشراح في لندن

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول إطلالة لها مع خطيبها

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول إطلالة لها مع خطيبها

روبي تقدّم حفلة للكبار فقط.. ما القصة؟

روبي تقدّم حفلة للكبار فقط.. ما القصة؟

عربي

تونس: نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

تونس: نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

الأردن يغلق معبر حدودي مع سوريا

الأردن يغلق معبر حدودي مع سوريا

تونس تسجل أول حالة بمرض (الفطر الأسود)

تونس تسجل أول حالة بمرض (الفطر الأسود)

سلطنة عمان تعلق على حادث استهداف السفينة الإسرائيلية قرب سواحلها

سلطنة عمان تعلق على حادث استهداف السفينة الإسرائيلية قرب سواحلها