شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": تشغيل سبع منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

"الاقتصاد": تشغيل سبع منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد ، إن سبع منشآت صناعية حصلت على رخصة تشغيل، للمباشرة في عمليات الإنتاج تتركز معظمها في قطاعات صناعة المنتجات الغذائية والأثاث المنزلي و الأصناف المنتجة من الخرسانة والاسمنت توفر 129 فرصة عمل جديدة مباشرة.

وأشارت نتائج التقرير الاحصائي إلى ترخيص الوزارة 13 مصنعا جديدا خلال شهر حزيران 2021، بقيمة 13.3 مليون دولار مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 44.4% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 116.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2020، وتركزت هذه المصانع في محافظات بيت لحم، جنين، رام الله والبيرة، الخليل ونابلس.

وتوزعت المصانع الجديدة على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنسوجات على الحصة الأكبر وبنسبة 62.1% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.8%، ومن ثم صناعة الأثاث بنسبة 8.3% من قيمة رأس المال، وأنشطة منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 7.3%.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي، ويعمل فيه نحو 20,710 مؤسسة صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليارات دولار أميركي في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الانشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

من ناحية أخرى سجلت الوزارة خلال شهر حزيران 202 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي وصل إلى 25.0 مليون دولار أمريكي مملوكة جميعها للقطاع الخاص المحلي من قيمة رأس مال هذه الشركات، اضافة الى تسجيل 238 تاجراً جديداً في السجل التجاري، شكلت الإناث 10.1% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.

على صعيد المحافظات، احتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 23.9%، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 14.7 %، ثم محافظة نابلس بنسبة 13.4% خلال شهر حزيران 2021.

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