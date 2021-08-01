شؤون فلسطينية

(أونروا): عدم توفر المواد الخام يعيق البدء بإعادة الإعمار في غزة

(أونروا): عدم توفر المواد الخام يعيق البدء بإعادة الإعمار في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسير أعمال شؤون وكالة (أونروا) في غزة "سام روز"، اليوم الأحد، على أن عدم توفر المواد الخام نتيجة الإغلاق للمعابر التجارية بين قطاع غزة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يعيق البدء بإعادة الإعمار، التي تحتاج إلى تمويل مادي أيضًا.  

وقال روز في تصريح صحفي: "إن إعادة الإعمار نفسها لم تبدأ بعد، فنحن مثل كثيرين آخرين قلقون بشأن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم"، مضيفًا: "تم إطلاق نداء خاص في نهاية شهر يونيو/حزيران من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يشكلون أغلبية السكان".

وذكر أن (أونروا) ركزت "في بداية الصراع على العائلات التي لجأت إلى مدارسها بعد فقدان منازلها خلال فترة الصراع، مشيرا إلى أن وكالة الغوث تجري تقييمات للأضرار خاصة بها، كما أنها أيضا جزء من النظام الدولي الأوسع لتقييم الأضرار السريعة الذي تم إطلاقه خلال اجتماع للمانحين الدوليين وكانت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية جزءا منه".

وبين: "ركزنا كأولوية على العائلات التي كانت تحتمي داخل مدارس الأونروا التي كانت مفتوحة خلال العدوان. ركزنا على تلك العائلات أولا ثم انتقلنا إلى المنازل المدمرة تماما التي ساعدناها. حوالي 1200 منزل مدمر بالكامل وهذا التدمير لا يمكن إصلاحه. نحن الآن ننتقل إلى أكبر عدد من المنازل التي تضررت حوالي 5000 منزل". 

وجاء في حديث (أونروا): "أطلقنا نداءنا الخاص في نهاية شهر حزيران/ يونيو، حيث أننا نسعى للحصول على حوالي 160 مليون دولار لتغطية إعادة الإعمار".

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