شؤون فلسطينية

قطاع غزة: تسجيل 3 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: تسجيل 3 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 446 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 100 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، مضيفة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 116596 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1033 حالة، وإجمالي المتعافين 114465 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1098 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 63 حالة، من بينها 48 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 105960 شخصا.

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