دولي

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و233 ألف وفاة و198 مليونا و561 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و233 ألف وفاة و198 مليونا و561 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 233 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 198 مليونا وما يزيد على 561 ألف اصابة، تعافى منهم 179 مليونا ونحو 292 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 534 ألف و839 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,889 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,808 وفيات)، والبرازيل (925 وفاة)، وروسيا (792 وفاة)، والهند (542 وفاة)، والمكسيك (459 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (51,898 إصابة)، والهند (41,790 إصابة)، والبرازيل (37,582 إصابة)، واندونيسيا (37,284 إصابة)، وبريطانيا (26,144 إصابة).

ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل اصابات ووفيات يومية باعداد كبيرة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (629,315 وفاة)، والبرازيل (556,437 وفاة)، والهند (424,384 وفاة)، والمكسيك (240,906 وفيات)، والبيرو (196,353 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (35,745,024 إصابة)، والهند (31,655,824 إصابة)، والبرازيل (19,917,855 إصابة)، وروسيا (6,265,873 إصابة)، وفرنسا (6,127,019 إصابة).

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