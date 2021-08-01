إذاعة (الجيش) تكشف عن خيارات الرد الإسرائيلي على استهداف إيران لسفينة الشحن
نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله، إن تل أبيب ستشن رداً سياسياً، وأيضاً عسكرياً، على استهداف إيـران لسفينة الشحن.
وأضاف: "لكن هذا الرد سيكون بطريقة تخدمنا ولا تخدم الطرف الآخر"، وفق تعبيره.
في السياق، أفادت إذاعة (الجيش)، أن من بين الخيارات التي طرحت خلال مناقشات في مؤسسة الأمن للرد عسكرياً على استهداف إيران لسفينة الشحن، هو الهجوم المباشر ضد أهداف إيـران في البحر، أو شن هجوم "سايبر" ضد مواقها الالكترونية بالتوازي مع هجوم آخر ضد أهدافها في سوريا.
وأضافت الإذاعة: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن طبيعة الرد".
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