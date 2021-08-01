محافظ الخليل: نُشيد بجهود كل من ساهم لوأد الفتنة بين عائلتي الجعبري والعويوي

رام الله - دنيا الوطنشكر محافظ الخليل جبرين البكري، كل أصحاب النوايا والجهد الخير على مدار الأيام الماضية من كل محافظات الوطن بما في ذلك من أراضي الـ48 الذين انتصروا لإنجاز وتحقيق السلم الأهلي ولوأد الفتنة بين عائلتي الجعبري والعويوي (أبو عيشة).وشدد المحافظ البكري في تصريح له، مساء اليوم السبت، على ترحيبه بكل الجهود التي بذلت من الجميع، مؤكدا ضرورة الالتزام ومتابعة الموضوع وغيره من خلال اللجنة المكلفة من الرئيس، والالتزام بكل ما يصدر عنها من قرارات.وشكر عشائر الخليل والمؤسسات في المحافظة وكل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رفضت أي محاولة لاستمرار حالة التدهور في المحافظة.كما شكر الأجهزة الأمنية على دورها الكبير والعالي في حفظ الأمن والسلم المجتمعي في المحافظة، وتطبيق القانون وفرض النظام والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.كما ثمن حكمة وجهاء العشيرتين خلال اجتماعهما في مقر الرابطة الجامعية، في تعاطيهما مع اللجنة الرئاسية ما يعكس عمق انتمائهما للوطن، مشيدا بعائلتي الجعبري والعويوي المناضلتين اللتين قدمتا الكثير من التضحيات من أجل خدمة القضية الفلسطينية، واستشهد العديد من أبناء العائلتين.وقال: "نتمنى من كل مكونات الشعب الفلسطيني بكل الوطن أن تتعامل مع هذا الموضوع بدرجة عالية من الحساسية، من خلال اللجنة المكلفة من الرئيس والتي يقودها الشيخ داود الزير".وأكد المحافظ البكري أن الجميع عبروا عن أعلى درجات المسؤولية الوطنية لمعالجة هذه القضية والخروج من هذا المأزق.