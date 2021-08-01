غزة: "الداخلية" تصدر إعلاناً مهماً لموظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن بدء اختبارات التوظيف لموظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الثالث من آب/ أغسطس 2021، وعلى دفعات حسب الترتيب الأبجدي.
وسيتعين على المتسابق اجتياز جميع مراحل الاختبارات بنجاح، وهي: (اللياقة البدنية - الفحص الطبي - المقابلة الشخصية)، ومن سيجتازونها سيكونون على قوائم انتظار التوظيف لمدة عام قادم وفق احتياج وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وتابعت: "مع العلم بأنه سيتم إبلاغهم بموعد الاختبارات عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول، وحسابات الدخول الموحد".
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