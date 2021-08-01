غزة: "الداخلية" تصدر إعلاناً مهماً لموظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن بدء اختبارات التوظيف لموظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الثالث من آب/ أغسطس 2021، وعلى دفعات حسب الترتيب الأبجدي.وسيتعين على المتسابق اجتياز جميع مراحل الاختبارات بنجاح، وهي: (اللياقة البدنية - الفحص الطبي - المقابلة الشخصية)، ومن سيجتازونها سيكونون على قوائم انتظار التوظيف لمدة عام قادم وفق احتياج وزارة الداخلية والأمن الوطني.وتابعت: "مع العلم بأنه سيتم إبلاغهم بموعد الاختبارات عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول، وحسابات الدخول الموحد".