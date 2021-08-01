إسرائيل: انطلاق عملية التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتنطلق اليوم الأحد، وبشكل رسمي في إسرائيل، عملية التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).ويتلقى الجرعة الثالثة الأشخاص في سن (60 عاماً) فما فوق، باستثناء المتعافين، بشرط مرور أكثر من خمسة اشهر على تلقي الجرعة الثانية.ومن المقرر أن يعود منسق (كورونا) السابق في المجتمع العربي، أيمن سيف، الى منصبه ابتداءً من اليوم، وذلك على خلفية تفاقم المنحنى الوبائي في هذا المجتمع.وارتفع عدد مرضى (كورونا) بحالة خطيرة خلال يوم مضى بـ 21 شخصاً ليبلغ العدد الكلي 201.ورُصدت أمس 2080 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مما يشكل أكثر من 3% من إجمالي الفحوصات.وأوضح المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان اش، أن توتر انتقال العدوى يستمر في الارتفاع، مضيفا مع ذلك ان عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي لم يرتفع بشكل ملحوظ.