اليوم.. حكومة نفتالي بينت تناقش "أكبر عقبة" يمكن أن تواجهها





ووفق الصحيفة فإن إسرائيل لم يكن لديها موازنة حكومية منذ نهاية عام 2019 عندما انتهت صلاحية آخر موازنة تمت الموافقة عليها في آذار/ مارس 2018.





واستندت الموازنات حتى 2021 إلى بيانات قديمة لم تعد واقعية خاصة في أزمة (كورونا)، فيما تجدر الإشارة إلى أن مصير الحكومة مرهون بالموافقة على هذه الموازنة وأنه لا توجد حتى الآن اتفاق حولها مع وزارات الصحة والإسكان والتعليم، ولكن من المتوقع أن يتم حل الخلافات.



وأضافت الصحيفة، بأنه "ربما تكون هذه القضية، أكبر عقبة تواجه حكومة نفتالي بينت".