دولي

مسؤولون في (ليكود): حاجز الخوف من نتنياهو انكسر وبدأت التوترات داخل الحزب

مسؤولون في (ليكود): حاجز الخوف من نتنياهو انكسر وبدأت التوترات داخل الحزب
نتنياهو ويسرائيل كاتس (شمال)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الأحد، بأنه في حزب (ليكود) بدأ أعضاؤه يستوعبون أن بعض انتصارات المعارضة في بعض تصويتات (كنيست) "ليست كافية".

وأضافت الصحيفة: في الأيام الأخيرة بدأ مستوى التوتر في (ليكود) يتصاعد، في ظل حقيقة أن نتنياهو لا يظهر أي بوادر على نيته الاستقالة من قيادة الحزب، مشيرة إلى أن بعض نشطائه يوجّهون أصابع الاتهام إلى محيط نتنياهو ، بمن فيهم مستشارون ومساعدون.

 وتابعت: أعضاء (كنيست) من (ليكود) يراقبون المواقف وبدأوا في التحرك، وبعضهم يخطط لعقد مؤتمرات في الأشهر المقبلة وهناك مساعي لإجراء انتخابات داخليةز

وكشفت الصحيفة أن الشخص الذي يعمل على تعزيز مكانته القيادية من خلال مثل هذه الانتخابات هو وزير المالية السابق عضو (كنيست)، يسرائيل كاتس، الذي عزز إجراء المقابلات حول القضايا الاقتصادية والسياسية، و"في الأيام الأخيرة زاد نشاطه في الحزب".

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