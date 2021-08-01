شؤون فلسطينية

للمرة الأولى منذ العدوان الأخير.. السماح بدخول 50 تاجراً من غزة لإسرائيل

للمرة الأولى منذ العدوان الأخير.. السماح بدخول 50 تاجراً من غزة لإسرائيل
معبر بيت حانون/إيرز
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال ستسمح هذا الأسبوع، بدخول 50 تاجرًا فلسطينيًا من غزة إلى إسرائيل، وذلك للمرة الأولى من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن تسهيلات إسرائيلية جديدة لسكان قطاع غزة تخص السفر عبر معبر بيت حانون/ إيرز في عدة حالات، اعتبارا من اليوم الأحد. 

ويشمل ذلك السماح بخروج 50 تاجراً من حملة بطاقة "BMC" يوميًا، والسماح بالسفر إلى الخارج عبر معبر الكرامة، ومنح تصاريح زيارة لحضور أفراح قرابة درجة أولى فقط. 

وتقتصر التسهيلات على المطعّمين ضد فيروس (كورونا) والمتعافين منه، ومن يظهر نتائج سلبية لفحص أجري خلال 72 ساعة الأخيرة.

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