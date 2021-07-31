تونس: نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بنقل رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي مساء السبت إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.وفي 21 تموز/ يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من تموز/ يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة".يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا