تونس: نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية
أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بنقل رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي مساء السبت إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.
وفي 21 تموز/ يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من تموز/ يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.
وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة".
يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا
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