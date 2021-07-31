الحايك: الغاء نظام GRM سيدفع لاستقرار الوضع العام بغزة

رام الله - دنيا الوطنرحبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينين في قطاع غزة، بأي تسهيلات من شأنها التخفيف عن سكان غزة والقطاع الخاص.وقال علي الحايك رئيس الجمعية في بيان صحفي إنه "في ظل ما أعلن من تسهيلات أخيرة نطالب برفع كامل الحصار عن غزة وفتح المعابر وإدخال البضائع المحتجزة بالموانئ والمخازن الإسرائيلية والمواد الخام والمعدات والسماح بحرية الحركة لرجال الأعمال والتجار".وأكد الحايك أن رفع الحصار وإنعاش الاقتصاد وفتح المعابر وإدخال جميع البضائع والمواد الخام وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وما يسمى بنظام GRM سيدفع لاستقرار الوضع العام في غزة.وشدد الحايك أن الأوضاع في غزة لا تحتمل تشديد سياسات الاغلاق والحصار لاسيما في ظل التفاقم الكبير في الازمات الانسانية والاقتصادية وعلى رأسها مشكلتي البطالة والفقر.