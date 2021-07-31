شؤون فلسطينية

"لجنة التواصل" تستقبل وفدا من المعروفيين الدروز في رام الله

"لجنة التواصل" تستقبل وفدا من المعروفيين الدروز في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، محمد المدني، اليوم السبت، وفدا من المعروفيين الدروز.

وضم الوفد العديد من الأدباء والكتاب والشعراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني من الجليل والكرمل، وعددا كبيرا من الناشطات في كل التجمعات الدرزية.

وتأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وهذا الوفد من المعروفيين هو الخامس خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكد المدني أهمية التواصل والتكامل مع كل مكونات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم مع مراعاة خصوصية كل شريحة.

واستمع الوفد إلى شرح عن تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي وعن جذور القضية الفلسطينية، والدور الوطني الذي لعبه المعروفيون في بلاد الشام في مقارعة الاستعمار بما في ذلك دورهم في حرب عام 1948.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد ضرورة تطوير وتعزيز هذا التواصل والتكامل بين أبناء الشعب الواحد، ورفضهم القاطع لسياسات الاحتلال من قتل وتدمير وتهجير والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، إضافة إلى الممارسات العنصرية التي تجلت بوضوح في عشرات القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست وعلى رأسها قانون القومية.

وشدوا على أن المعروفيين يشكلون جزءا أصيلا من الشعب العربي الفلسطيني، وأنهم خلال أكثر من سبعة عقود قاوموا كل محاولات طمس هويتهم وسلخهم عن جذورهم العربية الفلسطينية والإسلامية، مشيرين إلى أن الانتماء إلى الشعب الفلسطيني كانت تشوبه الضبابية، وهذه الزيارات تسهم في اعادة تلميع الذاكرة وتؤكد اصولهم الفلسطينية.

بعد اللقاء، قام الوفد بجولة في مدينة رام الله شملت العديد من المواقع، أهمها ضريح الرئيس الرمز ياسر عرفات، ودوار القائد الأممي نلسون مانديلا، واختتمت الزيارة بقصيدة القتها الشاعرة الهام أبو الزلف من دالية الكرمل.

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