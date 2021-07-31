شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال النخالة بعائلتي العويوي والجعبري في الخليل

تفاصيل اتصال النخالة بعائلتي العويوي والجعبري في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أجرى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ اتصالاً هاتفياً بالدكتور مجدي الجعبري وقدم له التعازي بوفاة ابنهم المرحوم باسل الجعبري. 

كما أجرى النخالة اتصالا بالحاج بركات العويوي، وحث العائلتين الكريمتين على ضبط النفس وقطع دابر الفتنة وتفويت الفرصة على الأعداء.

ودعا النخالة العائلتين إلى التجاوب مع الجاهات ورجال الإصلاح ومبادرات حقن الدم وتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف.

كما أجرى الأمين العام للجهاد اتصالاً بلجنة الإصلاح في مدينة الخليل وأكد دعم خطواتهم لإصلاح ذات البين بين عائلتي الجعبري والعويوي وشدد على مساندة خطواتهم.

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