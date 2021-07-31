الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره التركي بضحايا الحرائق

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات جنوب وجنوب غرب تركيا، وأدت لوقوع العديد من الضحايا بين وفيات وجرحى، إضافة للخسائر المادية.وأعرب الرئيس عباس في برقية التعزية، عن تعازيه القلبية للرئيس أردوغان وللحكومة وللشعب التركي ولعائلات الضحايا، وعن تضامنه التام مع تركيا في هذا المصاب وعن ثقته بحكمتكم في تجاوزه.ودعا الرئيس المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهمكم وذويهم الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم وبلدكم وشعبكم من كل مكروه.