أسعار المحروقات لشهر أغسطس.. ارتفاع سعر البنزين والسولار وثبات سعر الغاز

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، اليوم السبت، أسعار المحروقات والغاز لشهر آب/ أغسطس المقبل في كافة محافظات الوطن، اعتبارًا من يوم الأحد.ووصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 6.19 شيكل مقارنة مع 6.06 شيكل خلال شهر تموز/ يوليو الجاري، كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان ليصل إلى 7.02 شيكل للتر مقارنة مع 6.89 شيكل للتر خلال الشهر الجاري، وسعر لتر السولار 5.39 شيكل للتر مقارنة مع 5.19 شيكل خلال الشهر الجاري، وسعر لتر الكاز 5.39 شيكل للتر مقارنة مع 5.19 شيكل خلال الشهر الجاري.وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ 63 شيكلا، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 252 شيكلا، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 13.5 شيكل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 27 شيكلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.73 شيكل، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.79 شيكل، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.