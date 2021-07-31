الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في الشيخ جراح وسط القدس

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، وقفة احتجاجية سلمية في حي "الشيخ جراح" وسط القدس المحتلة، ضد سياسة التهجير القسري لأهالي الحي.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الوقفة، بإطلاق عشرات قنابل الصوت والمياه العادمة تجاههم.وشارك في الوقفة عشرات المقدسيين، الذين رددوا الشعارات المنددة بممارسات الاحتلال والتهجير القسري، خاصة في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان وسط القدس المحتلة.وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من منازلها التي تُقيم فيها منذ عام 1956.