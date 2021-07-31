دولي

الأسطول الخامس: مؤشرات بأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية ببحر عمان تم بطائرة مسيّرة

الأسطول الخامس: مؤشرات بأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية ببحر عمان تم بطائرة مسيّرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم السبت، إن مؤشرات أولية تفيد بأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان تم بطائرة مسيّرة.

من جهتها، نقلت قناة (CNN) عن مسؤول دفاعي أمريكي، قوله: إن الناقلة أمام سواحل عُمان، استهدفت بطائرة مسيرة يعتقد أن قوات إيرانية تشغلها.

وأضاف بأن "الناقلة أبلغت عن هجوم فاشل بطائرة مسيرة في وقت سابق لكنها سقطت بالبحر"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة استجابت لنداء استغاثة ورافقت الناقلة إلى ميناء يضم حاملة أمريكية.

وتعرضت سفينة تجارية إسرائيلية في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان، أمس الجمعة، لاستهداف، ما أدى لمقتل شخصين غير إسرائيلييْن.

وبحسب (القناة 13) الإسرائيلية، فإن السفينة التجارية الإسرائيلية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، لكن تديرها شركة يابانية، واصفةً الحادثة بأنها خطيرة.

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