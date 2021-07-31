الأسطول الخامس: مؤشرات بأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية ببحر عمان تم بطائرة مسيّرة

قال الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم السبت، إن مؤشرات أولية تفيد بأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان تم بطائرة مسيّرة.



من جهتها، نقلت قناة (CNN) عن مسؤول دفاعي أمريكي، قوله: إن الناقلة أمام سواحل عُمان، استهدفت بطائرة مسيرة يعتقد أن قوات إيرانية تشغلها.



وأضاف بأن "الناقلة أبلغت عن هجوم فاشل بطائرة مسيرة في وقت سابق لكنها سقطت بالبحر"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة استجابت لنداء استغاثة ورافقت الناقلة إلى ميناء يضم حاملة أمريكية.





وتعرضت سفينة تجارية إسرائيلية في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان، أمس الجمعة، لاستهداف، ما أدى لمقتل شخصين غير إسرائيلييْن.



