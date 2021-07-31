نقيب المقاولين بغزة: وفد يضم ممثلين لـ15 قطاعاً سيتوجه للقاهرة الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال نقيب المقاولين في غزة أسامة كحيل، اليوم السبت، إن وفداً يضم ممثلين لـ15 قطاعاً، سيتوجه للقاهرة الخميس المقبل.وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أنه سيتم خلال الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع الحكومة المصرية والغرف التجارية والقطاعات الصناعية المصرية للتنسيق وفتح سبل التعاون المشترك.ودعا كحيل لضرورة تشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة، والقطاع الخاص لديه علاقات مع الحكومة الفلسطينية والمسؤولين في غزة، مشدداً على أنها "فرصة لأخذ دوره ومكانته للتخفيف عن المواطنين والإسراع بعملية إعادة الإعمار وإحداث تنمية شاملة في غزة".