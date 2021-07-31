"الديمقراطية" تشيد بالتحرك الجزائري لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي

رام الله - دنيا الوطنأصدر محمد حمامي، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثلها في الجزائر الشقيقة بياناً، أشاد فيه بالحملة التي تشنها الجزائر لطرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من الاتحاد الإفريقي، بعد أن نالت في غفلة من الأعضاء، العضوية المراقبة.وقال حمامي إن الدور الذي تضطلع به الجزائر الشقيقة في دعم القضية الفلسطينية دور مشرف لكل جزائري، ولكل عربي ولكل فلسطيني، وما التحرك الذي تقوم به على الصعيد الإفريقي لطرد إسرائيل من العضوية المراقبة للاتحاد الإفريقي، سوى شهادة جديدة ووسام شرف يعلق على صدر الشعب الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، في الوقت الذي انزلقت فيه بعض الأنظمة العربية نحو مستنقع التطبيع مع دولة الاحتلال.وختم حمامي قائلاً إن شعبنا الفلسطيني، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تنظر إلى شعب الجزائر الشقيق باعتباره الحضن الآمن للقضية الفلسطينية، والأخ الوفي الذي لا يتردد في بذل الغالي والنفيس للوفاء بعهده نحو فلسطين وشعبها.