الصحة: حالة وفاة و123 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 8، جنين 5، قلقيلية 1، طولكرم 1، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 106.وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 4، سلفيت 2، قطاع غزة 80".وأوضحت أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,569 بينهم 415,914 تلقوا الجرعتين من اللقاح.