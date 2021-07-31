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وزارة الصحة المصرية تعلن بدء استخراج شهادات للملقحين ضد (كورونا)

وزارة الصحة المصرية تعلن بدء استخراج شهادات للملقحين ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح ضد فيروس (كورونا)، للراغبين في استخراجها.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الصحة أنه: "سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح ضد فيروس (كورونا) المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الصحة في بيانها إن "تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية"، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس (كورونا).

بالإضافة إلى ما سبق، كشفت الوزارة أنه "جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بنسختي "الأندرويد" "الأيفون"، ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات"، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح ضد فيروس (كورونا) المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح ضد فيروس (كورونا)، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

 وأشارت الصحة إلى أن "إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات ضد فيروس (كورونا) خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، يصل إلى 148.2 مليون جرعة، ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن".

هذا وناشدت وزيرة الصحة، هالة زايد، المواطنين، لحجز لقاحات ضد فيروس (كورونا)، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

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