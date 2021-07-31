أربعة أسرى مضربون بسجن النقب يعانون أوضاعاً صحية صعبة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بتفاقم الظروف الصحية لأربعة أسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري بسجن النقب الصحراوي، وسط مواصلة إدارة السجون الإسرائيلية لمسلسل التنكيل بهم وقمعهم بشكل متواصل.وأوضحت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن كل من الأسرى المضربين سالم علي زيدات، والأسير كايد محمد النمورة، والأسير مجاهد محمود حامد والأسير محمد منير أعمر، يعانون من آلآم حادة بالكلى والمعدة والدوخة والغثيان وآلآم بالخاصرة وعدم الإتزان والإرهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة بالصورة السليمة.وبينت الهيئة، أن الأسير سالم زيدات مضرب عن الطعام منذ تاريخ 12.7.2021، وفيما يواصل الأسير كايد النمورة إضرابه عن الطعام منذ 15.7.2021، فيما دخل الأسيران مجاهد حامد ومحمد أعمر إضرابهما عن الطعام بتاريخ 13.7.2021، وجميعهم مضربين ضد اعتقالهم الإداري التعسفي.ولفتت الهيئة، أن الأسرى المضربين ومنذ دخلوهم بمعركة الإضراب عن الطعام، تعرضوا للعديد من الانتهاكات والإجراءات التنكيلية والقمعية من قبل إدارة السجون، حيث تم حرمانهم من زيارات المحامين وعزلهم بالزنازين وإجراء تفتيشات متواصلة بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار، وكذلك سحب الأجهزة الكهربائية والملابس والمقتنيات الخاصة، وكذلك حرمانهم من الاستحمام.وذكرت الهيئة، أن 15 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية لمدد مختلفة، تنديدا باعتقالهم الإداري وسياسة الإعتقال الإداري التعسفية بلا تهم وبذريعة الملف السري، فيما يواصل الأسير محمد نوارة من رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من أسبوع ضد سياسة عزله التعسفية.