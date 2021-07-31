المطران حنا يدعو لتكريس ثقافة اللاعنف وعدم الجنوح للانتقام ونشر ثقافة التسامح



وأضاف في تصريحات إذاعية: "أمام انتشار الجرائم المروعة ناهيك عن ثقافة الانتقام والجنوح الى العنف وجرائم القتل فإنه من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات ومبادرات تربوية وتعليمية وتثقيفية بهدف تكريس ثقافة اللاعنف وعدم الجنوح الى الانتقام ونشر ثقافة التسامح والسلم الأهلي في مجتمعنا".



ووجه المطران حنا اقتراحا الى الجهات الفلسطينية الرسمية وأتمنى ان تكون هنالك اذان صاغية بأنه ومع بدء العام الدراسي الجديد ان يضاف درس او مساق جديد بعنوان التسامح.



وشدد على أنه يجب أن يكون هنالك دور ريادي لمدارسنا ولمناهجنا التعليمية في نبذ العنف وجرائم القتل وثقافة الانتقام والتي نتائجها في كثير من الأحيان تكون مأساوية ووخيمة.



وقال: هنالك حاجة لإدخال مادة جديدة الى مناهجنا التعليمية حول التسامح وضرورته وتكريس ثقافة اللاعنف وعدم الجنوح الى ثقافة الانتقام وجرائم القتل.



وتابع: بأن هذا الاقتراح يحتاج إلى قرار سريع فلم يعد هنالك متسع من الوقت لدراسة نجاعة موضوع من هذا النوع فقد بلغ السيل الزبى وقد وصلنا الى مرحلة في غاية الخطورة فالسلاح منتشر في كل مكان وجرائم القتل المروعة أصبحت ظاهرة نلمس وجودها في كل حين واصبح البعض يعتقدون بأن استعمال السلاح انما هي شهامة وبطولة في حين انها عمل شرير يتنافى والقيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه يؤسفنا ويحزننا ما وصلنا اليه من انتشار لآفة العنف وجرائم القتل المروعة والتي كان اخرها ما حدث في الخليل كما وفي غيرها من الأماكن.