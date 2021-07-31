قناة إسرائيلية تكشف: إقامة جدار حدودي وتحصين مبانٍ على الحدود الشمالية.. وهذه تكلفته

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن أعمال إقامة جدار على الحدود الشمالية وتحصين مبانٍ سكنية وعامة على بعد كيلومتر من الحدود، ستبدأ هذا الأسبوع.وأوضحت القناة، أن إقامة مشروع الجدار الحدودي على الحدود الشمالية، يأتي بعد أن تم إقرار ميزانية وزارة الجيش الإسرائيلي.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين 850 مليون شيكل.وأضافت القناة أن الجدار الحدودي سيزوَّد بوسائل تكنولوجية وكاميرات ومجسات، على غرار العائق المحاذي لقطاع غزة.