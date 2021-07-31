الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و106 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 604 فحوصات مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 80 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 116525 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1065 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 114365 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1095 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 105532 شخصا.