كيف عقبت حماس على القرار الأمريكي بتسليح جيش الاحتلال الاسرائيلي؟

رام الله - دنيا الوطنأكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بتقديم صفقة أسلحة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي، يشجع على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ويزيد من إرهابه ضد الفلسطيني ونهب أرضه.وأشار قاسم، في تصريحات له، مساء اليوم السبت، إلى أن استمرار الولايات المتحدة في تسليح جيش الاحتلال، يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية.وقال: "هذا الدعم الأمريكي بالسلاح والمال والغطاء السياسي لسياسات الاحتلال، يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على شعبنا".