بالأسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين، عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة من كشف رقم (2021/25).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.