ما هي الطائرة المسيرة التي استخدمها جيش الاحتلال خلال الحرب الأخيرة بغزة؟

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رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي استخدام ولأول مرة طائرات استطلاع بدون طيار متطورة خلال عملية "حارس الأسوار" على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الطائرات دخلت الخدمة من جديد، وهي من طراز Sky Racing، من الطبقة الوسطى بين الطائرات بدون طيار التي صنعت من قبل شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت أن الطائرات بدون طيار يتم تشغيلها من قبل فرقة تدربت عليها لمدة عام كامل، ويتم تشغيلها من البر والبحر.

وزعم أحد الضباط المشغلين لها، أن هذه الطائرات استخدمت بكثافة خلال عملية "حارس الأسوار"، وتسببت في وقوع العشرات من الضحايا وتنفيذ الهجمات ضد العشرات من الأهداف خلال العملية.

ويبلغ طول جناحي الطائرة أربعة أمتار ونصف، وتتميز بوجود كاميرات حرارية، ورؤية ليلية عالية الجودة مع أنظمة اتصالات متكاملة للقوات الجوية والقوات البرية، وتحلق على ارتفاع 500-7000 قدم فوق الأهداف دون أن تسمع، ويمكنها أيضًا تحديد أهداف للقوات الجوية.

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